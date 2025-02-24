Михаил Дегтярев: «На полных парах готовимся к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Будем в полном составе, с флагом и гимном»

Дегтярев заявил, что сборная России выступит с флагом и гимном на Олимпиаде-2028.

– Идет курс на послабление ограничений для зимников. Ну и на полных парах готовимся к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Я думаю, что все будет у нас там хорошо. Там будем в полном составе – и с флагом, и с гимном.

– Вы на это надеетесь и рассчитываете?

– Да. Конечно. И сейчас очищаем ОКР от всех ненужных договоров, которые не поняли, какое счастье у них было в руках: договорные отношения с ОКР. Это (Олимпиады) же самый тяжелый, самый капитализированный бренд в мире, который превышает по капитализации, по весу все вместе взятое – и Apple, и Макдональдс.

– Но если одних очистить, то должный прийти другие.

– Конечно! Ближе к Лос-Анджелесу будет очередь.

– Но ближе к Кортине и Милану время уходит. Как мы сейчас с этим будем жить?

– В полном составе будет сложно, практически невозможно, – из-за отборов уже потеряно время. Но максимально много наших атлетов туда поедет. Мы для этого все сделаем. И делаем, – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в эфире «Матч ТВ».