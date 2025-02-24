45

Михаил Дегтярев: «На полных парах готовимся к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Будем в полном составе, с флагом и гимном»

Дегтярев заявил, что сборная России выступит с флагом и гимном на Олимпиаде-2028.

– Идет курс на послабление ограничений для зимников. Ну и на полных парах готовимся к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Я думаю, что все будет у нас там хорошо. Там будем в полном составе – и с флагом, и с гимном.

– Вы на это надеетесь и рассчитываете?

– Да. Конечно. И сейчас очищаем ОКР от всех ненужных договоров, которые не поняли, какое счастье у них было в руках: договорные отношения с ОКР. Это (Олимпиады) же самый тяжелый, самый капитализированный бренд в мире, который превышает по капитализации, по весу все вместе взятое – и Apple, и Макдональдс.

– Но если одних очистить, то должный прийти другие.

– Конечно! Ближе к Лос-Анджелесу будет очередь.

– Но ближе к Кортине и Милану время уходит. Как мы сейчас с этим будем жить?

– В полном составе будет сложно, практически невозможно, – из-за отборов уже потеряно время. Но максимально много наших атлетов туда поедет. Мы для этого все сделаем. И делаем, – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoМихаил Дегтярев
logoОлимпиада-2026
отстранение и возвращение России
logoЛос-Анджелес-2028
Министерство спорта России
logoОлимпийская сборная России
ОКР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев о допуске биатлонистов и лыжников: «Ведем работу. Не буду говорить, с кем общаемся. Это большие начальники»
2сегодня, 13:29
Михаил Дегтярев: «У меня положительный прогноз на восстановление ОКР и постепенный отход от ограничений против наших спортсменов»
31сегодня, 13:02
Губерниев об исключении ОКР и двух клубов из пакета санкций ЕС: «Большое спасибо венграм. Они делают это в тесной связке с командами Дегтярева и Дюкова»
5020 февраля, 07:06
Главные новости
Михаил Дегтярев: «Если нас отстраняют – мы судимся. Сейчас отсудили у МОК почти 5 млн долларов за 2022 год»
31сегодня, 14:05
Михаил Дегтярев: «У меня положительный прогноз на восстановление ОКР и постепенный отход от ограничений против наших спортсменов»
31сегодня, 13:02
Михаил Дегтярев: «Благодарим венгерских коллег за поддержку фундаментальных ценностей спорта. Будапешт последовательно отстаивает принципы олимпийского движения»
1021 февраля, 11:57
Дмитрий Чернышенко: «Общие затраты бюджетов всех уровней на спорт в России – более 700 млрд рублей»
4321 февраля, 06:57
В Сербии ликвидировали преступную группировку, распространявшую допинг
220 февраля, 07:34
Губерниев об исключении ОКР и двух клубов из пакета санкций ЕС: «Большое спасибо венграм. Они делают это в тесной связке с командами Дегтярева и Дюкова»
5020 февраля, 07:06
Венгрия снова добилась исключения ОКР, двух футбольных клубов и патриарха Кирилла из пакета санкций Евросоюза
11119 февраля, 09:16
Экс-министр спорта России Олег Матыцин утвержден спецпредставителем Госдумы по вопросам развития спорта
3018 февраля, 20:30
Директор спорткомплекса в Якутии слетал на Олимпиаду в Париж, потратив более 900 тысяч рублей из бюджетных средств
7517 февраля, 13:53
Михаил Дегтярев: «Главная цель – возвращение в международный спорт. Мы не будем окукливаться, не будем хлопать дверьми – будем вместе возвращаться, постепенно»
3116 февраля, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
15 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября 2024, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября 2024, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября 2024, 17:46