Михаил Дегтярев: «На полных парах готовимся к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Будем в полном составе, с флагом и гимном»
– Идет курс на послабление ограничений для зимников. Ну и на полных парах готовимся к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Я думаю, что все будет у нас там хорошо. Там будем в полном составе – и с флагом, и с гимном.
– Вы на это надеетесь и рассчитываете?
– Да. Конечно. И сейчас очищаем ОКР от всех ненужных договоров, которые не поняли, какое счастье у них было в руках: договорные отношения с ОКР. Это (Олимпиады) же самый тяжелый, самый капитализированный бренд в мире, который превышает по капитализации, по весу все вместе взятое – и Apple, и Макдональдс.
– Но если одних очистить, то должный прийти другие.
– Конечно! Ближе к Лос-Анджелесу будет очередь.
– Но ближе к Кортине и Милану время уходит. Как мы сейчас с этим будем жить?
– В полном составе будет сложно, практически невозможно, – из-за отборов уже потеряно время. Но максимально много наших атлетов туда поедет. Мы для этого все сделаем. И делаем, – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в эфире «Матч ТВ».
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