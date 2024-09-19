Вяльбе о Кубке мира: «Знаем, что допуска не будет, поэтому нечего ожидать»
Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допустит россиян до турниров под своей эгидой в ближайшем сезоне.
Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
– Есть ли какие‑то ожидания по поводу возможного допуска до Кубка мира?
– Нет. Знаем, что допуска не будет, поэтому нечего ожидать.
– Как считаете, в сложившейся ситуации удалось сделать календарь максимально насыщенным?
– Учли пожелания тренеров сборной команды России. В феврале практически нет стартов, потому что все хотят и тренироваться тоже. Спортсмен выхолащивается, когда только соревнуется, – сказала Вяльбе.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. Очередное заседание совета FIS состоится в начале октября.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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