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Вяльбе о Кубке мира: «Знаем, что допуска не будет, поэтому нечего ожидать»

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допустит россиян до турниров под своей эгидой в ближайшем сезоне.

Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе

– Есть ли какие‑то ожидания по поводу возможного допуска до Кубка мира?

– Нет. Знаем, что допуска не будет, поэтому нечего ожидать.

– Как считаете, в сложившейся ситуации удалось сделать календарь максимально насыщенным?

– Учли пожелания тренеров сборной команды России. В феврале практически нет стартов, потому что все хотят и тренироваться тоже. Спортсмен выхолащивается, когда только соревнуется, – сказала Вяльбе.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. Очередное заседание совета FIS состоится в начале октября.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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