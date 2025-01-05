Легков о международных соревнованиях: «Не скажу, что мы как-то сильно просимся обратно, но если пустят — надаем всем по шее»

Легков считает, что скандинавские страны против возвращения россиян на соревнования.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила россиян в марте 2022 года.

«Мне кажется, что FIS зависит от скандинавов. А они проявляют к нам не самые дружественные нотки.

Даже если FIS захочет допустить Россию, скандинавы будут против, не захотят с нами соревноваться. Норвежцы, шведы. Хотя в глаза или в общих обсуждениях они говорят, что готовы и соскучились. Но официально — нет.

Не думаю, что отстранение сильно мешает развиваться российскому лыжному спорту. Мы — одна из сильнейших стран в лыжных гонках, у нас высокая конкуренция. Даже Большунова молодые пытаются обыграть.

Не скажу, что мы как-то сильно просимся обратно, но если пустят — надаем всем по шее», — сказал Легков.