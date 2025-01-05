Легков о международных соревнованиях: «Не скажу, что мы как-то сильно просимся обратно, но если пустят — надаем всем по шее»
Легков считает, что скандинавские страны против возвращения россиян на соревнования.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила россиян в марте 2022 года.
«Мне кажется, что FIS зависит от скандинавов. А они проявляют к нам не самые дружественные нотки.
Даже если FIS захочет допустить Россию, скандинавы будут против, не захотят с нами соревноваться. Норвежцы, шведы. Хотя в глаза или в общих обсуждениях они говорят, что готовы и соскучились. Но официально — нет.
Не думаю, что отстранение сильно мешает развиваться российскому лыжному спорту. Мы — одна из сильнейших стран в лыжных гонках, у нас высокая конкуренция. Даже Большунова молодые пытаются обыграть.
Не скажу, что мы как-то сильно просимся обратно, но если пустят — надаем всем по шее», — сказал Легков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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