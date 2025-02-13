  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
0

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

С 14 по 16 февраля в Швеции пройдет 7-й этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап

Фалун, Швеция

14 февраля, пятница

Спринт, классический стиль

Мужчины и женщины

11.00 – квалификация, 13.30 – финалы

15 февраля, суббота

10 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

13.45

Мужчины

15.45

16 февраля, воскресенье

20 км, масс-старт, свободный стиль

Мужчины

13.00

Женщины

16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на «Матч! Арене».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
лыжные гонки
расписание турниров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Sudtirol Moonlight Classic. Большунов, Ковальчик, Сальвадори бегут 30 км классикой, гонку показывает «Матч ТВ»
12428 минут назадLive
«Россия возвращается в международный лыжный спорт. Протесты скоро утихнут». Норвежский журналист Салтведт об участии Большунова в гонке в Италии
42сегодня, 16:57
Эвен Нортуг: «Когда боевые действия закончатся, лыжному спорту будет нужно, чтобы россияне постепенно возвращались»
5сегодня, 16:30
«Не понимаю этого. Так быть не должно». Олимпийский чемпион Валнес об участии Большунова в международной гонке в Италии
45сегодня, 15:04
Горные лыжи. Чемпионат мира. Бриньоне победила в супергиганте, Робинсон – 2-я, Молтзан – 3-я
1сегодня, 14:48
Клэбо об участии Большунова в гонке в Италии: «Раз это не соревнование FIS, пусть делают что хотят. Пожалуй, это последнее, о чем я сейчас думаю»
18сегодня, 14:47
Организация «Спортсмены за Украину» призвала отстранить Александра Большунова от гонки в Италии
38сегодня, 10:28
Арина Каличева: «Я много лет шла к пьедесталу на взрослых соревнованиях, и, когда начало получаться, поняла, что смогу держать уровень весь сезон»
1сегодня, 07:22
Юлия Ступак готовится выступить на чемпионате России в Казани
5сегодня, 06:36
Коростелев, Непряева и Волков прилетели из Италии на сбор в Армению
2сегодня, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес вышел на 3-е место
212 февраля, 13:17
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
82 февраля, 13:12
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Рекомендуем