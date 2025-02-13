Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
С 14 по 16 февраля в Швеции пройдет 7-й этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
7-й этап
Фалун, Швеция
14 февраля, пятница
Спринт, классический стиль
Мужчины и женщины
11.00 – квалификация, 13.30 – финалы
15 февраля, суббота
10 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
13.45
Мужчины
15.45
16 февраля, воскресенье
20 км, масс-старт, свободный стиль
Мужчины
13.00
Женщины
16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на «Матч! Арене».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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