Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

С 14 по 16 февраля в Швеции пройдет 7-й этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 7-й этап Фалун, Швеция 14 февраля, пятница Спринт, классический стиль Мужчины и женщины 11.00 – квалификация, 13.30 – финалы 15 февраля, суббота 10 км, раздельный старт, классический стиль Женщины 13.45 Мужчины 15.45 16 февраля, воскресенье 20 км, масс-старт, свободный стиль Мужчины 13.00 Женщины 16.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на «Матч! Арене».