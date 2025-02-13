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Эвен Нортуг: «Когда боевые действия закончатся, лыжному спорту будет нужно, чтобы россияне постепенно возвращались»

Норвежец Эвен Нортуг считает, что возвращение россиян нужно лыжному спорту.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов 13 февраля выступит в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Большунов сейчас проводит сбор в Европе, ранее там же тренировались другие российские лыжники.  

«Когда боевые действия закончатся, лыжному спорту будет нужно, чтобы россияне постепенно возвращались», – сказал Нортуг в интервью VG.

Он отметил, что был удивлен, когда узнал о сборе российских спортсменов в Италии, так как думал, что у них нет разрешения на въезд.

«Я бы испугался, если бы встретил Большунова с фонарем на голове в Италии. Но хотя бы видно, что они тренируются. Это говорит о том, что они хотят быть готовыми к тому дню, когда вернутся.

Смог бы я мотивировать себя на многолетние тренировки в условиях международной изоляции? Нет, нет, нет. Мне было бы досадно пропускать соревнования.

Но, возможно, это зависит от возраста. Если ты много выступал на Кубке мира, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх, то, наверное, сложно мотивировать себя», – добавил норвежский лыжник. 

«Не понимаю этого. Так быть не должно». Олимпийский чемпион Валнес об участии Большунова в международной гонке в Италии

Опубликовано: Полина Лоцик
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
logoЭвен Нортуг
Sudtirol Moonlight Classic
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