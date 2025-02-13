«Не понимаю этого. Так быть не должно». Олимпийский чемпион Валнес об участии Большунова в международной гонке в Италии

Норвежец Валнес не понимает, почему Большунова допустили к международной гонке.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов 13 февраля выступит в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Российский лыжник проводит тренировочный сбор в Европе.

Россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с марта 2022 года.

– Не понимаю этого совсем.

– Говорят, это частная гонка не под эгидой FIS.

– Да, но тем не менее. Это будет вписано в протоколы, и это известная гонка. Я считаю, что организаторам стоит придерживаться того, что решило сообщество, а не создавать свои правила. Жаль. Так быть не должно, – сказал олимпийский чемпион Пекина-2022 Эрик Валнес телеканалу TV2.