Клэбо об участии Большунова в гонке в Италии: «Раз это не соревнование FIS, пусть делают что хотят. Пожалуй, это последнее, о чем я сейчас думаю»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов 13 февраля выступит в гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.
Российский лыжник сейчас проводит тренировочный сбор в Европе.
«Во-первых, он побежит в гонке не под эгидой FIS. По моим ощущениям все по-прежнему настолько же сложно, как и три года назад, ничего особо не изменилось. Раз это не соревнование FIS, пусть делают что хотят. Нам не должно быть до этого дела.
Пожалуй, это последнее, о чем я сейчас думаю, честно говоря. Мой фокус на 100 процентов на том, что мне предстоит и чтобы оставаться здоровым. Когда такое происходит, никаких мыслей не приходит в голову. Поднимем этот вопрос после чемпионата мира, тогда и выскажем свое мнение.
Не знаю, узнал ли бы я Большунова без российской формы. Я видел какие-то фото, на которых на нем был комбинезон, отличный от того, в котором он соревновался с нами. Непривычно видеть его в чем-то помимо красного комбинезона», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо телеканалу TV2.
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