Организация «Спортсмены за Украину» призвала отстранить Александра Большунова от гонки в Италии

Организация «Спортсмены за Украину» призвала отстранить Большунова от гонки в Италии.

13 февраля Александр Большунов выступит в гонке на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер Альме.

Активисты выдвинули организаторам требование отстранить россиянина от гонки. Если Большунов все же выйдет на старт, они призывают спонсоров отказаться от поддержки мероприятия, а участников, зрителей и СМИ – бойкотировать соревнования.

В оргкомитете турнира считают, что «спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания».

«В конечном итоге решения о том, может ли спортсмен участвовать в соревнованиях, должны основываться на принципах спортивного поведения, справедливости и сострадания.

Команда Moonlight Classic дистанцируется от любых политических дискуссий и представляет спортивный аспект. Мы также определенно говорим «нет» войне во всем мире», – заявили в оргкомитете.