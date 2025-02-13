Организация «Спортсмены за Украину» призвала отстранить Александра Большунова от гонки в Италии
13 февраля Александр Большунов выступит в гонке на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер Альме.
Активисты выдвинули организаторам требование отстранить россиянина от гонки. Если Большунов все же выйдет на старт, они призывают спонсоров отказаться от поддержки мероприятия, а участников, зрителей и СМИ – бойкотировать соревнования.
В оргкомитете турнира считают, что «спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания».
«В конечном итоге решения о том, может ли спортсмен участвовать в соревнованиях, должны основываться на принципах спортивного поведения, справедливости и сострадания.
Команда Moonlight Classic дистанцируется от любых политических дискуссий и представляет спортивный аспект. Мы также определенно говорим «нет» войне во всем мире», – заявили в оргкомитете.
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