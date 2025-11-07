Российские паралимпийцы продолжают готовиться к Играм-2026, несмотря на недопуск, заявил Рожков: «Мы взаимодействуем с оргкомитетом Милана»

Российские паралимпийцы продолжают подготовку к Играм-2026, несмотря на недопуск.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что спортсмены продолжают готовиться к зимним Играм-2026 , которые пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В октябре Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил , что россияне не смогут отобраться на соревнования. Причиной стал недопуск от международных федераций в отдельных видах спорта, в том числе в лыжном (FIS).

«ПКР принял решение не прерывать процесс подготовки к Паралимпийским играм 2026 года, продолжать, чтобы ребята тренировались, готовились.

Мы на своем уровне продолжаем взаимодействовать с Международным паралимпийским комитетом и FIS, чтобы использовать любые шансы, чтобы ребята все‑таки попали на Паралимпийские игры. У нас такой опыт есть, это зимние Игры в Корее 2018 года, где практически за месяц было принято решение…

Мы взаимодействуем с оргкомитетом Милана. Пока занимаемся. МПК и FIS двусторонние приглашения будут распределять в январе‑феврале. Мы тоже свои заявки туда направляем по всем четырем видам спорта: лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, парасноуборд», – рассказал Рожков.