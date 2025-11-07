Бородавко о запрете на выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам: «Не очень хорошее известие, но безвыходных ситуаций не бывает»
Бородавко отреагировал на запрет выдачи многоразовых шенгенских виз россиянам.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о решении Еврокомиссии запретить выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам.
«Решение Еврокомиссии по визам для россиян – не очень хорошее известие, но безвыходных ситуаций не бывает. Если будут запланированы сборы или соревнования в Европе, будем как-то решать этот вопрос.
У нас всегда есть планы А и Б по подготовке к Олимпийским играм и выступлениям на этапах Кубка мира. Но если не получается, готов план внутреннего календаря. Кубок России по количеству стартов не уступает Кубку мира. Мы готовы с минимальными потерями проводить дальнейшую подготовку», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
