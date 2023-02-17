FIS показала Большунова и Непряеву в проморолике к чемпионату мира. Россияне не допущены к соревнованиям

Международная федерация лыжного спорта (FIS) показала россиян Александра Большунова и Наталью Непряеву в проморолике, посвященном чемпионату мира в Планице.

Соревнования пройдут с 21 февраля по 5 марта, однако российские спортсмены отстранены от участия.

В ролике, опубликованном на ютуб-канале FIS Cross Country, Большунов соперничает с норвежцем Йоханнесом Клэбо, а Непряева – с одной из финских спортсменок.

ВИДЕО