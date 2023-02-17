FIS показала Большунова и Непряеву в проморолике к чемпионату мира. Россияне не допущены к соревнованиям

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) показала россиян Александра Большунова и Наталью Непряеву в проморолике, посвященном чемпионату мира в Планице.

Соревнования пройдут с 21 февраля по 5 марта, однако российские спортсмены отстранены от участия.

В ролике, опубликованном на ютуб-канале FIS Cross Country, Большунов соперничает с норвежцем Йоханнесом Клэбо, а Непряева – с одной из финских спортсменок.

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7 комментариев

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brig_Mercury
Ответ Антон Кривоногов
считаю нужно все равно ехать и выступать
Где будут соревнования? В Чехии? Ну-ну. Попытка - не пытка. Правда, там вроде шенгенская виза для россиян обнулась....
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Юрий Костыгин
На 00:21 чувак знал, чем привлечь зрителей))
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GLW
Аха-ха-ха. Когда не показывают в роликах местная публика возмущается, когда показывают тоже возмущается.
0
-1
-1
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Elenstvo
А сколько российских флагов показали на трибунах..
+2
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+2
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Montenegro Serbian
Либо троллят таким образом (что конечно же низко), либо тот, кто отвечал за нарезку кадров, не особо вдавался в детали текущей политической повестки и недопуска россиян и просто монтировал ролик по принципу: запихать в ролик более-менее сильных лыжников из тех, кто на слуху в данный момент. Или просто рандомно надергал разных кадров с лыжникам, не вдаваясь в подробности кто там и из какой страны.

Хотя ролик же ещё утвердить должны были.
+2
0
+2
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Антон Кривоногов
считаю нужно все равно ехать и выступать
+4
-3
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Hardy
издевательство
+7
-2
+5
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