FIS показала Большунова и Непряеву в проморолике к чемпионату мира. Россияне не допущены к соревнованиям
Международная федерация лыжного спорта (FIS) показала россиян Александра Большунова и Наталью Непряеву в проморолике, посвященном чемпионату мира в Планице.
Соревнования пройдут с 21 февраля по 5 марта, однако российские спортсмены отстранены от участия.
В ролике, опубликованном на ютуб-канале FIS Cross Country, Большунов соперничает с норвежцем Йоханнесом Клэбо, а Непряева – с одной из финских спортсменок.
Хотя ролик же ещё утвердить должны были.