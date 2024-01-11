В международный регистрируемый пул допинг-тестирования включено больше российских лыжников, чем норвежских

Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии FIS сборная Норвегии жен Пол Гульберг Сергей Устюгов Наталья Терентьева (Непряева) Ингвильд Флюгстад Остберг Алексей Червоткин Юлия Ступак (Белорукова) Йоханнес Клэбо Александр Большунов Тириль Венг Анне Кьерсти Калво Лыжи

В международном регистрируемом пуле тестирования российских лыжников больше, чем норвежцев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). 

В международный регистрируемый пул включены 19 россиян: Евгений Белов, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Наталья Терентьева, Глеб Ретивых, Анастасия Прокофьева, Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Иван Якимушкин и Алиса Жамбалова.

Из сборной Норвегии в пул включены 18 лыжников, среди них – Йоханнес Клэбо, Пол Гульберг, Эрик Валнес, Симен Крюгер, Тириль Венг, Анне Кьерсти Калво и Ингвильд Флюгстад Остберг.

Российские лыжники с марта 2022 года не выступают на международных соревнованиях. 

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10 комментариев
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А в чем прикол пристальной проверки спортсменов, которые отстранены от международных стартов? Из вредности?
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интересно, Йенсыч продолжит разгонять тему, что Большунов допингист?)
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Пошёл по ссылке на источник на сайт ТАСС и там не обнаружил никакой дальнейшей ссылки на сам этот документ FIS. Он секретный, или выдуманный?
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А где Степанова, ей что не надо
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Ответ Ебздрогыч
А в чем прикол пристальной проверки спортсменов, которые отстранены от международных стартов? Из вредности?
формальность. Бюрократия во всей красе
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