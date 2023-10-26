Александр Панжинский: «Грустно, что FIS по допуску россиян ждет однозначной команды от хозяина – от МОК, политиков или спонсоров»

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение россиян от турниров под своей эгидой.

«Грустно, что FIS занимает пассивную позицию, никаких самостоятельных решений, ждет какой‑то однозначной команды от хозяина по допуску россиян – от Международного олимпийского комитета (МОК), политиков или спонсоров.

FIS нужно уже проявить самостоятельность, решительность, даже если получат осуждение от кого‑то. В нынешней ситуации всем не угодишь. Отсутствие россиян это точно минус для лыжных гонок. И так шатается популярность лыжных гонок в Европе, мужских особенно.

Мне уже не интересно смотреть их, хотя я большой фанат лыж. Одни норвежцы побеждают на соревнованиях, теперь нет большого противостояния, за которым следишь как за сериалом. Еще и Клэбо теряет мотивацию и ищет уже какие‑то внешние раздражители.

Я, как большой фанат лыж, не могу не переживать. За наших ребят очень обидно, особенно за молодых, которые еще не реализовались. Они жаждут выйти на мировую арену, они готовы к борьбе за высокие места. Коростелев, например, Степанова, вообще у нас много талантливой молодежи.

Не стоит забывать и про Непряеву, Большунова, которые в самом расцвете сил оказались взаперти. Они еще не показали всего на что способны, хотя они уже титулованные спортсмены.

Хочется верить, что двух сезонов в изоляции будет достаточно, и на третий нас вернут на международную арену, либо мы придумаем какой‑то другой выход», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Панжинский.