Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье
С 31 января по 2 февраля в Италии пройдет 6-й этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап
Конье, Италия
31 января, пятница
Командный спринт, классический стиль
Мужчины и женщины
14.20 – квалификация, 15.20 – финалы
1 февраля, суббота
Спринт, классический стиль
Мужчины и женщины
12.30 – квалификация, 15.00 – финалы
2 февраля, воскресенье
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины
12.00
Женщины
15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на «Матч! Арене».
Опубликовала: Мария Селенкова
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