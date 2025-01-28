Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье

С 31 января по 2 февраля в Италии пройдет 6-й этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 6-й этап Конье, Италия 31 января, пятница Командный спринт, классический стиль Мужчины и женщины 14.20 – квалификация, 15.20 – финалы 1 февраля, суббота Спринт, классический стиль Мужчины и женщины 12.30 – квалификация, 15.00 – финалы 2 февраля, воскресенье 10 км, раздельный старт, свободный стиль Мужчины 12.00 Женщины 15.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на «Матч! Арене».