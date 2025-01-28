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Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье

С 31 января по 2 февраля в Италии пройдет 6-й этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап

Конье, Италия

31 января, пятница

Командный спринт, классический стиль

Мужчины и женщины

14.20 – квалификация, 15.20 – финалы

1 февраля, суббота

Спринт, классический стиль

Мужчины и женщины

12.30 – квалификация, 15.00 – финалы

2 февраля, воскресенье

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины

12.00

Женщины

15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на «Матч! Арене».

Опубликовала: Мария Селенкова
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