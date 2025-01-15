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Лыжи. Кубок России. Коростелев, Ардашев, Семиков, Порошкин, Вокуев, Тимашов, Червоткин, Спицов пробегут коньковую «разделку» на 15 км

16 января лыжники пробегут коньковую «разделку» на 15 км на Кубке России в Казани.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап

Казань

Мужчины

15 км, свободный стиль 

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене». 

Старт-лист

7. Денис Филимонов 

14. Андрей Феллер 

21. Александр Бакуров 

24. Виктор Жуль 

28. Иван Якимушкин 

29. Константин Тиунов 

30. Евгений Белов 

33. Андрей Мельниченко 

37. Андрей Собакарев 

38. Дмитрий Жуль 

39. Алексей Червоткин 

40. Денис Спицов 

42. Антон Тимашов 

45. Андрей Ларьков 

48. Илья Порошкин 

50. Илья Семиков 

52. Артем Мальцев 

56. Савелий Коростелев 

57. Ермил Вокуев 

58. Иван Горбунов 

60. Сергей Ардашев 

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Казани

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoВиктор Жуль
logoИван Якимушкин
logoАндрей Мельниченко
logoЕвгений Белов
logoАндрей Собакарев
logoДенис Спицов
logoАлексей Червоткин
logoАндрей Ларьков
logoДмитрий Жуль
logoАнтон Тимашов
logoАртем Мальцев
logoЕрмил Вокуев
logoСавелий Коростелев
logoИлья Семиков
Илья Порошкин
logoСергей Ардашев
logoИван Горбунов
Казанский марафон
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Александр Бакуров
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Андрей Феллер
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logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
Константин Тиунов
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