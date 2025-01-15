Лыжи. Кубок России. Коростелев, Ардашев, Семиков, Порошкин, Вокуев, Тимашов, Червоткин, Спицов пробегут коньковую «разделку» на 15 км
16 января лыжники пробегут коньковую «разделку» на 15 км на Кубке России в Казани.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Казань
Мужчины
15 км, свободный стиль
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Старт-лист
7. Денис Филимонов
14. Андрей Феллер
21. Александр Бакуров
24. Виктор Жуль
28. Иван Якимушкин
29. Константин Тиунов
30. Евгений Белов
37. Андрей Собакарев
38. Дмитрий Жуль
40. Денис Спицов
42. Антон Тимашов
45. Андрей Ларьков
48. Илья Порошкин
50. Илья Семиков
52. Артем Мальцев
57. Ермил Вокуев
58. Иван Горбунов
60. Сергей Ардашев
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Казани
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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