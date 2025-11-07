  • Спортс
  • Губерниев о недопуске лыжников: «Команда Вяльбе в очередной раз не сделала ничего, чтобы попытаться договориться прежде всего с Норвегией»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляет Елена Вяльбе.

В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе недопуск российских спортсменов на соревнования, который длится с 2022 года. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщал, что данное решение будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

– Я общался с представителями норвежской стороны. Из ФЛГР никто не участвовал и не подключал никакие связи для того, чтобы договориться о допуске. Шанс допустить нашу молодежь был, надо было с ними разговаривать. Елены Валерьевны Вяльбе почему‑то не было на пленарном заседании на форуме. Табличку я видел, а сама она улетела в Москву.

Команда Вяльбе в очередной раз не сделала ничего, чтобы попытаться договориться прежде всего с Норвегией, чтобы хотя бы пустить молодежь, ребят, которым 18-19 лет, хотя бы 3-4 человек. Как понимаю, апелляцией будут заниматься другие люди. Посмотрим, что будет. Надо с людьми разговаривать, какие бы они ни были гады.

– Подача апелляции в CAS это больше работа Министерства спорта РФ?

– Если одни ни черта не делают, то пытаются другие. Елена Валерьевна ничего не объясняет. А объяснять нечего, потому что никаких попыток договориться не было. Ни с норвежцами, ни с теми людьми, которые в хороших отношениях с норвежцами. Мне дают обратную связь иностранцы, говорят: а что же ваша лыжная федерация ничего не делает? Теперь клюнуло, будем пытаться дальше, – сказал Губерниев.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
