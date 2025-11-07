  • Спортс
Журова об апелляции лыжников в CAS: «Они могут затянуть этот процесс, как с Валиевой, когда разбирательство затянулось на годы»

Журова: в CAS могут затянуть рассмотрение апелляции российских лыжников.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может затянуть рассмотрение апелляции российской стороны на решение FIS не допустить спортсменов к международным турнирам.

«Насчет разобраться до Олимпиады — скорее всего, это будет самое сложное, потому что осталось немного времени, они могут затянуть этот процесс, как с Камилой Валиевой, когда разбирательство в CAS затянулось на годы.

Здесь я не знаю, стоит ли обнадеживаться, но все зависит от них. Они могут сказать все что угодно, все зависит от их желания. Мы не сможем их подогнать. Что это может положительно решиться — у меня есть определенные надежды, потому что мы видим, что в ряде видов спорта именно CAS в итоге принял положительное решение, и наших спортсменов допустили.

Но даже как в ситуации с паралимпийцами: вроде бы принимаются положительные решения в нашу сторону, но глобально ничего не меняют. Паралимпийский комитет допустил наших спортсменов, но в Паралимпиаде мы не участвуем, потому что к отборам не успели.

Это выглядит так, что они молодцы, гуманны, сделали все что требовалось, но при этом наши спортсмены не участвуют. Такая изуверская позиция: они остаются хорошими, а спортсмены не участвуют. Они все время говорят: ой, не успели», — сказала Журова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
