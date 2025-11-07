12 спортсменов подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян

12 российских спортсменов подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян.

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила, что апелляцию на решение Международной федерации лыжных видов (FIS ) о недопуске подписали 12 российских спортсменов.

Накануне CAS зарегистрировал апелляцию российской стороны на решение FIS не допустить спортсменов к международным турнирам.

Апелляция была подана Ассоциацией лыжных видов спорта России и Паралимпийским комитетом России.

Ее подписали лыжник Савелий Коростелев , фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галюнин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев .

Также подписи оставили паралимпийцы, выступающие в лыжных дисциплинах: Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Анастасия Багиян, Иван Голубков, Полина Новаковская и Михаил Слинкин.