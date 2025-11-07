0

12 спортсменов подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян

12 российских спортсменов подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян.

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила, что апелляцию на решение Международной федерации лыжных видов (FIS) о недопуске подписали 12 российских спортсменов. 

Накануне CAS зарегистрировал апелляцию российской стороны на решение FIS не допустить спортсменов к международным турнирам.

Апелляция была подана Ассоциацией лыжных видов спорта России и Паралимпийским комитетом России. 

Ее подписали лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галюнин, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун с трамплина Данил Садреев.

Также подписи оставили паралимпийцы, выступающие в лыжных дисциплинах: Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Анастасия Багиян, Иван Голубков, Полина Новаковская и Михаил Слинкин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: CAS
logoFIS
logoСавелий Коростелев
logoДанил Садреев
logoЕкатерина Ткаченко
прыжки с трамплина
logoпаралимпийская сборная России
logoсборная России (лыжные гонки)
двоеборье
лыжные гонки
logoCAS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Сергей Крянин: «Благодарны Дегтяреву за то, что он подал апелляцию в CAS и сделал это за всех спортсменов. Это важный поступок»
вчера, 19:29
Бородавко об апелляции к FIS на недопуск лыжников: «Правильное решение. Трудно сказать, изменит ли это что-то, но нужно биться до последнего»
вчера, 18:45
CAS зарегистрировал апелляцию России к FIS на недопуск лыжников
вчера, 17:27
Главные новости
Журова об апелляции лыжников в CAS: «Они могут затянуть этот процесс, как с Валиевой, когда разбирательство затянулось на годы»
36 минут назад
Сергей Крянин: «Благодарны Дегтяреву за то, что он подал апелляцию в CAS и сделал это за всех спортсменов. Это важный поступок»
вчера, 19:29
Бородавко об апелляции к FIS на недопуск лыжников: «Правильное решение. Трудно сказать, изменит ли это что-то, но нужно биться до последнего»
вчера, 18:45
Дмитрий Чернышенко: «Средняя зарплата тренеров в России увеличилась на 55%, повысился статус тренера»
вчера, 17:32
CAS зарегистрировал апелляцию России к FIS на недопуск лыжников
вчера, 17:27
«Большунов – личность, сравнимая с Родниной по масштабу». Дмитрий Васильев о российских спортсменах
вчера, 13:15
Бородавко о дисквалификации Парфенова: «В его положении принимать допинг – просто абсурд. Поэтому это или чей-то злой умысел, или какая-то непонятная ситуация»
вчера, 12:50
Россия обжаловала в CAS решение FIS о недопуске лыжников на турниры
вчера, 11:26
Победитель этапов Кубка мира по лыжам Андрей Парфенов дисквалифицирован на 3 года за мельдоний
вчера, 06:24
Сергей Ридзик: «Есть спортсмены, которые меняют спортивное гражданство и начинают пылесосить свою родину. У меня вопрос – тебя кто до этого уровня довел?»
5 ноября, 19:08
Ко всем новостям
Последние новости
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
9 августа, 09:25