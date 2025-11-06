CAS зарегистрировал апелляцию России к FIS на недопуск лыжников.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию российской стороны на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) не допустить спортсменов к международным турнирам.

Совет FIS 21 октября продлил отстранение российских спортсменов.

«CAS подтверждает получение апелляции Федерации лыжных гонок России против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Апелляция касается решения FIS не содействовать участию российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в квалификационных соревнованиях для участия в Олимпийских игрх 2026 года», – говорится в сообщении суда.