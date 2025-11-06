Дмитрий Чернышенко: «Средняя зарплата тренеров в России увеличилась на 55%, повысился статус тренера»

Средняя зарплата тренеров в России повысилась на 55%.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о повышении зарплат тренеров в стране.

«Системная работа дала результат, количественные показатели хорошие, при этом надо работать над качественными изменениями. Хотел бы обратить внимание, что в России сложился уникальный набор возможностей, которыми нужно эффективно воспользоваться.

Мы видим позитивные эффекты в гармонизации, спортивные организации получили стандарты качества. Повысился статус тренера, средняя зарплата тренеров увеличилась на 55%», – сказал Чернышенко.