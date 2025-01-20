Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
С 25 по 26 января в Ижевске пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
6-й этап
Ижевск
25 января, суббота
Спринт, свободный стиль
Женщины
9.30 – квалификация, 11.30 – финалы
Мужчины
10.00 – квалификация, 11.30 – финалы
26 января, воскресенье
Женщины, 10 км, классический стиль
10.00
Мужчины, 15 км, классический стиль
12.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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