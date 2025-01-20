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Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске

С 25 по 26 января в Ижевске пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап

Ижевск 

25 января, суббота

Спринт, свободный стиль

Женщины

9.30 – квалификация, 11.30 – финалы

Мужчины

10.00 – квалификация, 11.30 – финалы

26 января, воскресенье

Женщины, 10 км, классический стиль 

10.00

Мужчины, 15 км, классический стиль 

12.30 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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