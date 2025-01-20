Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске

С 25 по 26 января в Ижевске пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 6-й этап Ижевск 25 января, суббота Спринт, свободный стиль Женщины 9.30 – квалификация, 11.30 – финалы Мужчины 10.00 – квалификация, 11.30 – финалы 26 января, воскресенье Женщины, 10 км, классический стиль 10.00 Мужчины, 15 км, классический стиль 12.30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».