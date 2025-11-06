Бородавко об апелляции к FIS на недопуск лыжников: «Правильное решение. Трудно сказать, изменит ли это что-то, но нужно биться до последнего»

Юрий Бородавко назвал правильным решением подачу апелляции к FIS.

Спортивный арбитражный суд (CAS ) зарегистрировал апелляцию российской стороны на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) не допускать спортсменов к международным турнирам даже в нейтральном статусе.

Совет FIS 21 октября продлил отстранение российских спортсменов. Согласно этому решению, россияне не смогут выступить на отборочных соревнованиях и попасть на Олимпиаду-2026.

«Вполне правильное и оправданное решение. Такие прецеденты уже были, в бобслее, например. Почему нет, нужно биться до последнего. Трудно сказать, изменит ли это что‑то. Но в любом случае нужно не останавливаться и идти до конца», – сказал тренер сборной России Бородавко.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду