  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сергей Крянин: «Благодарны Дегтяреву за то, что он подал апелляцию в CAS и сделал это за всех спортсменов. Это важный поступок»
0

Сергей Крянин: «Благодарны Дегтяреву за то, что он подал апелляцию в CAS и сделал это за всех спортсменов. Это важный поступок»

В ФЛГР поблагодарили Дегтярева за подачу апелляции на недопуск лыжников.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин выразил благодарность министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву за подачу апелляции на решение FIS о недопуске российских лыжников.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 21 октября продлил отстранение российских спортсменов и не допустил их к соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Мы благодарны Михаилу Дегтяреву за поддержку, за то, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и сделал это за всех спортсменов. Это очень важный поступок.

Приятно, что он настолько вовлечен в эти процессы, что организованно подаются одна за другой апелляции по разным видам спорта. Когда мы все вместе боремся за наши права, это повышает наши шансы на возвращение на международные соревнования.

Нам без разницы, как отнесутся к нашему возвращению норвежские лыжники. Главное, что правда на нашей стороне. Рано или поздно правда победит», – сказал Крянин.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
лыжные гонки
logoМихаил Дегтярев
logoFIS
logoCAS
logoсборная России жен (лыжные гонки)
ФЛГР
Сергей Крянин
logoсборная России (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Бородавко об апелляции к FIS на недопуск лыжников: «Правильное решение. Трудно сказать, изменит ли это что-то, но нужно биться до последнего»
сегодня, 18:45
CAS зарегистрировал апелляцию России к FIS на недопуск лыжников
сегодня, 17:27
Сергей Крянин: «Надо добиваться допуска с флагом и гимном. Других вариантов вообще не должно быть»
22 октября, 20:16
Главные новости
Бородавко об апелляции к FIS на недопуск лыжников: «Правильное решение. Трудно сказать, изменит ли это что-то, но нужно биться до последнего»
сегодня, 18:45
Дмитрий Чернышенко: «Средняя зарплата тренеров в России увеличилась на 55%, повысился статус тренера»
сегодня, 17:32
CAS зарегистрировал апелляцию России к FIS на недопуск лыжников
сегодня, 17:27
«Большунов – личность, сравнимая с Родниной по масштабу». Дмитрий Васильев о российских спортсменах
сегодня, 13:15
Бородавко о дисквалификации Парфенова: «В его положении принимать допинг – просто абсурд. Поэтому это или чей-то злой умысел, или какая-то непонятная ситуация»
сегодня, 12:50
Россия обжаловала в CAS решение FIS о недопуске лыжников на турниры
сегодня, 11:26
Победитель этапов Кубка мира по лыжам Андрей Парфенов дисквалифицирован на 3 года за мельдоний
сегодня, 06:24
Сергей Ридзик: «Есть спортсмены, которые меняют спортивное гражданство и начинают пылесосить свою родину. У меня вопрос – тебя кто до этого уровня довел?»
вчера, 19:08
Юрий Бородавко: «Здоровье Большунова стабилизировалось, он сейчас тщательнее за ним следит»
вчера, 17:57
Александр Легков: «Думаю, Вяльбе сделала максимум, чтобы нашим спортсменам разрешили участвовать в международных соревнованиях. Но не все зависит от нее»
вчера, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
9 августа, 09:25