Сергей Крянин: «Благодарны Дегтяреву за то, что он подал апелляцию в CAS и сделал это за всех спортсменов. Это важный поступок»

В ФЛГР поблагодарили Дегтярева за подачу апелляции на недопуск лыжников.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Сергей Крянин выразил благодарность министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву за подачу апелляции на решение FIS о недопуске российских лыжников.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 21 октября продлил отстранение российских спортсменов и не допустил их к соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Мы благодарны Михаилу Дегтяреву за поддержку, за то, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS ) и сделал это за всех спортсменов. Это очень важный поступок.

Приятно, что он настолько вовлечен в эти процессы, что организованно подаются одна за другой апелляции по разным видам спорта. Когда мы все вместе боремся за наши права, это повышает наши шансы на возвращение на международные соревнования.

Нам без разницы, как отнесутся к нашему возвращению норвежские лыжники. Главное, что правда на нашей стороне. Рано или поздно правда победит», – сказал Крянин.

