Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине

С 24 по 26 января в Швейцарии пройдет пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 5-й этап Энгадин, Швейцария 24 января Смешанная эстафета 4×7,5 км 18.00 25 января Спринт, свободный стиль Женщины 14.45 – квалификация, 15.15 – финалы Мужчины 14.45 – квалификация, 15.45 – финалы 26 января Масс-старт, 20 км, свободный стиль Мужчины 14.30 Женщины 16.30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на «Матч! Арене».