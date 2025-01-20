Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине
С 24 по 26 января в Швейцарии пройдет пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Энгадин, Швейцария
24 января
Смешанная эстафета 4×7,5 км
18.00
25 января
Спринт, свободный стиль
Женщины
14.45 – квалификация, 15.15 – финалы
Мужчины
14.45 – квалификация, 15.45 – финалы
26 января
Масс-старт, 20 км, свободный стиль
Мужчины
14.30
Женщины
16.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на «Матч! Арене».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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