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Лыжи. Кубок мира. Гульберг, Нисканен, Валнес, Крюгер, Лапалю, Ангер, Андерсен выступят в классическом масс-старте на 20 км

19 января на Кубке мира по лыжам во Франции пройдет мужской масс-старт классикой.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

4-й этап

Ле Рус, Франция

Мужчины

20 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

2. Уго Лапалю (Франция)

3. Мика Фермойлен (Австрия)

4. Фридрих Мох (Германия)

5. Ииво Нисканен (Финляндия)

6. Матис Делож (Франция)

7. Пол Гульберг (Норвегия)

8. Вильям Поромаа (Швеция)

9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

10. Эдвин Ангер (Швеция)

11. Арси Руусканен (Финляндия)

12. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)

13. Томас Мэлоуни Вестгор (Ирландия)

14. Бен Огден (США)

15. Эрик Валнес (Норвегия)

16. Йенс Бурман (Швеция)

17. Маттис Стенсхаген (Норвегия)

31. Калле Халварссон (Швеция)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
лыжные гонки
результаты
масс-старт
logoЭрик Валнес
logoИиво Нисканен
Маттис Стенсхаген
logoсборная Франции
Бен Огден
logoАрси Руусканен
Уго Лапалю
Фридрих Мох
logoПол Гульберг
logoКалле Халварссон
logoЙенс Бурман
logoсборная Германии
logoЭндрю Масгрэйв
logoсборная Австрии
logoсборная Швеции
logoВильям Поромаа
Эдвин Ангер
Мика Фермойлен
logoсборная США
Матис Делож
logoСимен Хегстад Крюгер
logoсборная Норвегии
Ивер Тильхейм Андерсен
logoсборная Финляндии
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