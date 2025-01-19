Лыжи. Кубок мира. Гульберг, Нисканен, Валнес, Крюгер, Лапалю, Ангер, Андерсен выступят в классическом масс-старте на 20 км

19 января на Кубке мира по лыжам во Франции пройдет мужской масс-старт классикой.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 4-й этап Ле Рус, Франция Мужчины 20 км, масс-старт, классический стиль Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена». Старт-лист 1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) 2. Уго Лапалю (Франция) 3. Мика Фермойлен (Австрия) 4. Фридрих Мох (Германия) 5. Ииво Нисканен (Финляндия) 6. Матис Делож (Франция) 7. Пол Гульберг (Норвегия) 8. Вильям Поромаа (Швеция) 9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) 10. Эдвин Ангер (Швеция) 11. Арси Руусканен (Финляндия) 12. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) 13. Томас Мэлоуни Вестгор (Ирландия) 14. Бен Огден (США) 15. Эрик Валнес (Норвегия) 16. Йенс Бурман (Швеция) 17. Маттис Стенсхаген (Норвегия) 31. Калле Халварссон (Швеция)