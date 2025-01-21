«Сейчас важно немного защитить себя от болезней». Йохауг проведет почти месяц без семьи перед ЧМ-2025

Йохауг проведет почти месяц без семьи в домике в Шушене перед чемпионатом мира.

Чемпионат мира в Тронхейме пройдет с 26 февраля по 9 марта.

Тереза намерена почти на месяц уехать в домик в Шушене, где будет жить одна – без мужа и дочери.

«Там тихо и спокойно, а лыжная трасса прямо за дверью. Я спрячусь в домике на некоторое время, выступать особо нигде не буду, да и вообще высовываться. Буду просто думать о чемпионате мира.

Я понимаю, что мне нужно принимать мудрые решения, чтобы подготовиться к ЧМ как можно лучше. Если я так не сделаю, то потом пожалею.

Я сказала себе, что мне необходимо забыть про угрызения совести. Это сложно, но придется. Я хочу проводить время с семьей всю оставшуюся жизнь. Я знаю, что так и будет, так что если посмотреть в целом, то этот месяц – всего лишь крошечный период.

Сейчас важно немного защитить себя от болезней. Вирусы ходят вокруг. А если заболеешь, то придется брать паузу в тренировках и потом возвращать форму. Так что очень важно оставаться здоровой», – рассказала норвежская лыжница.