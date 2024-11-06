Легенды лыж возвращаются: Нортуг – после пьянства и 6 лет без гонок, Йохауг – после родов

Наступающий лыжный сезон будто переносит в прошлое: сразу две легенды готовят возвращение на Кубок мира.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг присматривается к домашнему чемпионату мира-2025 в Тронхейме, да и на этапах мы ее увидим.

А главная лыжная рок-звезда Петтер Нортуг пока не решается на полноценный камбэк, но выступит на открытии сезона в Бейтостолене впервые с 2018-го.

Чего же от них ждать?

Йохауг ушла после Олимпиады-2022, но соскучилась через год

Тереза завершила карьеру после трех золотых на Олимпиаде в Пекине: ей было 34 года – далеко не критичный возраст для топ-лыжницы, но Йохауг хотела закончить в статусе лидера.

«Кажется странным, что это конец моей карьеры. У меня давно было это чувство. После Пекина, где я получила три золотые медали, почувствовала, что хочу уйти на пике. Думаю, что Тереза через 10 лет будет довольна этим решением, но Тереза здесь и сейчас хочет просто бегать на лыжах.

Я чувствую, что одна-две новые медали не делают меня счастливее. Что есть другие вещи в жизни, на которые я хочу тратить время. Поэтому я ухожу».

Йохауг реально выиграла все: 14 золотых на чемпионатах мира, три Кубка мира, забрала все личное золото Пекина-2022 (не считая спринта, в котором не участвовала). Так что уход был закономерен – мотивацию находить все сложнее, а реализовать себя хочется не только на лыжне.

Но продержалась Тереза всего год. За паузу без лыж она успела выпустить книгу, выйти замуж, родить дочь – и уже в январе 2023-го задумалась о чемпионате мира-2025.

Турнир пройдет в Тронхейме – Йохауг не удержалась от соблазна выступить перед норвежскими трибунами минимум еще раз. Дополнительный бонус – на ЧМ-2025 женский марафон впервые (в программе чемпионатов мира) увеличат с 30 до 50 км. А такого Тереза еще не выигрывала.

О возвращении Йохауг объявила этой весной. Препятствий нет – тренироваться она не прекращала (хоть, очевидно, снижала нагрузки) и не выходила из системы ADAMS, так что с допинг-контролем тоже все решено.

Уже в конце марта Тереза уничтожила соперниц на чемпионате страны – в первой же гонке после возвращения привезла второму месту почти три минуты в разделке на 30 км!

Причем бежала почти на расслабоне: «Думаю, я получила ответ, что форма не такая уж сумасшедшая – что я там, где и должна быть. Честно говоря, я мало тренировалась. Это правда, обычно я занимаюсь по 10-15 часов в неделю начиная с января. Бывают недели и по 20 часов, осенью были по 5-10».

А через месяц еще и выиграла легкоатлетический полумарафон с мощным для норвежских спортсменок временем.

План Терезы на сезон – победа в марафоне на чемпионате мира

Ее главная цель – полтинник на ЧМ в марте. План на сезон пока скромный – Тереза не хочет возвращаться к старому графику, когда она закрывала все этапы Кубка мира и «Тур де Ски».

Подводка к ЧМ в Тронхейме точечная: сначала открытие сезона в Бейтостолене в ноябре (для норвежцев это, по сути, отбор в команду), затем четыре гонки на Кубке мира – 10 км классикой и масс-старт на 20 км свободным на этапе в Руке (29 ноября и 1 декабря), 10 км свободным стилем и скиатлон в Лиллехаммере (6 декабря и 8 декабря).

На чемпионате Норвегии Йохауг намерена пробежать 10 км классикой и скиатлон. Остальные этапы Кубка мира до ЧМ-2025 она, вероятно, пропустит.

Общий план – всего 8 гонок до чемпионата мира. А что побежит в Тронхейме (кроме полтинника) – решит уже на месте: «Марафон является моей главной целью. Однако, если я буду в форме и пойму, что у меня есть шансы бороться на других дистанциях, то захочу выступить и в них».

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Даже если бы Тереза собралась пропустить вообще все, кроме чемпионата мира, то сам факт ее возвращения все равно бы изменил женские лыжи как минимум на этот сезон.

«Остальные должны стать лучше, иначе Тереза выиграет все! У них нет выбора, они должны развиваться.

Знаю, некоторые лыжницы стали сильнее. Но я не согласен с тем, что общий уровень стал намного выше. Есть спортсменки-фаворитки, но бегать на лыжах с Терезой и без нее – это совершенно разные вещи.

Без Терезы лыжные гонки были совсем другими, они скорее походили на мужские – с прогулкой по трассе и разборками на финише», – говорит тренер сборной Норвегии Пол Гуннар Микельспласс.

Букмекеры считают Йохауг фаворитом марафона. Тереза уже возвращалась после большой паузы (когда отбывала дисквалификацию за допинг), плюс на турнире не будет россиянок – так что золото реально.

Но после ЧМ-2025 – уже точно финиш. Шанс остаться до Олимпиады-2026 в Милане Йохауг не рассматривает, даже если выиграет все в Тронхейме.

Но кто знает, что будет весной?

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Нортуг после спорта угодил в яму, но снова воспрял

У Петтера Нортуга ситуация совсем другая – он ушел 6 лет назад, далеко не на пике.

Его последний подиум на Кубке мира остался в 2016-м, а последние медали чемпионатов мира и вовсе в Фалуне-2015, где он забрал четыре золотых.

В финальном сезоне перед завершением карьеры Петтер часто болел и травмировался – у него выпадали циклы тренировок, а на соревнованиях не получалось ничего. В декабре 2018-го Нортуг собрал пресс-конференцию, где со слезами прощался со спортом: «В последние недели я понял, что больше не могу оставаться на таком уровне, чтобы достигать высоких результатов на Кубке мира. Мое тело уже не способно на то, что было раньше.

Это было приключение что надо. Говорить о завершении карьеры сложнее, чем я думал. Лыжные гонки были моей жизнью с самого детства. Возможно, я никогда не смогу объяснить, сколь многим мне пришлось пожертвовать, чтобы стать лучшим.

Было бы здорово, конечно, пробежать командный спринт с Йоханнесом Клэбо. Но у нас очень много гонщиков, которые могут это сделать.

Я точно не вернусь на топ-уровень. Возможно, мне еще захочется вновь надеть на себя лыжный биб, но мне все равно будет намного легче проснуться завтра утром после того, как я объявил о завершении карьеры. С нетерпением жду нового будущего».

Новое будущее оказалось не таким уж радужным – Петтер прошел через проблемы с алкоголем и наркотиками (а еще и с законом), лежал в реабилитационной клинике.

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Но все это – позади. Сейчас Нортуг работает экспертом на норвежском телевидении и порой выходит на лыжню коммерческих турниров вроде фестиваля Blink.

А теперь, кажется, не против попробовать что-то посерьезнее.

В феврале он довольно неожиданно финишировал вторым на 20 км классикой на этапе Кубка Норвегии – и этим удивил тренеров сборной.

«Я очень впечатлен. Очевидно, что он мог бы пробежать марафон и на Кубке мира в Холменколлене в марте, и на чемпионате мира в Тронхейме в следующем году», – сказал Эйрик Мюр Носсум.

Нортуг засомневался, но и говорить «нет» не стал: «Небольшая вероятность, конечно, есть. Мечтать не вредно. Здорово, если у меня вновь появится возможность попасть в группу лыжников сборной. Сейчас я недостаточно подготовлен для этого, но в долгосрочной перспективе – посмотрим».

В марте Петтер опять очутился на пьедестале – стал вторым в командном спринте на чемпионате Норвегии в паре с братом Эвеном, проиграл только Дидрику Тенсету и Йоханнесу Клэбо. Причем Петтер зажег почти как в лучшие годы – на последнем этапе убрал Эрика Вальнеса и Синдре Скара и передал эстафету вровень с Тенсетом. И это в 38 лет!

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Летом Нортуг оценивал свои шансы на попадание в Тронхейм всего в один процент. К осени вероятность подросла до 2,2% (непонятно, правда, как он это высчитывал).

Но все же собрался на открытие сезона в Бейтостолен, где пройдет отбор на Кубок мира – впервые с 2018-го. Пока в планах у Петтера оба спринта – личный и командный.

«Я мечтаю забежать в в тридцатку в прологе и квалифицироваться в четвертьфинал, а там устрою ад. Но на десятке, думаю, мне сложно будет попасть в топ-40», – размышлял Петтер.

Йоханнес Клэбо поддерживает Нортуга: «Он действительно хочет и верит, а я отношусь к этому позитивно. Это было бы безумно весело и здорово для ЧМ и вообще для всех. Мы знаем, что он не получит место [в сборной] просто так, но может отобраться, как и все остальные.

Я полагаю, что в Швеции это будет, возможно, худшей новостью, которую можно услышать, – что он объявит о своем возвращении.

На это интересно посмотреть. Он хорошо тренируется и не останавливается. Ему придется участвовать в отдельных гонках, ведь пройти отбор станет для него испытанием. Мне не терпится увидеть, чего он сможет достичь».

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После Бейтостолена Нортуг поедет на Кубок Скандинавии в декабре и чемпионат Норвегии в январе.

Цель Петтера – командный спринт на чемпионате мира в Тронхейме в паре с Йоханнесом. Недавно они даже тренировались вместе – на видео как будто отрабатывали передачу в спинтерской эстафете (хотя, скорее всего, сняли все это ради шутки).

Клэбо точно будет не против такого компаньона в командном спринте, недавно он вспоминал, как в 13 лет прогуливал школу, чтобы посмотреть гонки Нортуга: «Я сказал, что у меня болит живот и поехал из школы домой, но только для того, чтобы посмотреть эстафету с Петтером на последнем этапе. Я был совершенно здоров».

Реализовать такую цель очень трудно, но сама идея будоражит – когда еще подвернется шанс увидеть лучших спринтеров в паре на чемпионате мира?

Да и возвращение на топ-турниры в 38 лет после 6-летней паузы и вороха проблем с зависимостью – очень красивая история.

Получится ли?

Петтер Нортуг: «Я мечтаю о победе»

Фото: Gettyimages /Maddie Meyer / Staff; Michael Kappeler/dpa, Vegard GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency, Daniel Eriksson/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /Antti Yrjonen/Lehtikuva via AP; instagram.com/johaugtherese ; instagram.com/jantelov1