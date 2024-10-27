Йохауг о ЧМ-2025: «В первую очередь хочу показать хороший ход в марафоне. Насчет остальных дистанций буду смотреть в зависимости от формы»
Тереза Йохауг рассказала, какие гонки планирует бежать на чемпионате мира-2025.
Соревнования по лыжным гонкам пройдут в норвежском Тронхейме. 36-летняя Йохауг ранее объявила о возобновлении карьеры.
«В первую очередь я хочу показать хороший ход в марафоне. Насчет остальных дистанций буду смотреть в зависимости от формы.
Помимо марафона, речь о скиатлоне и классической «разделке» на 10 км. И, конечно, об эстафете! Я хочу выступить там», – сказала 14-кратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка из Норвегии.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
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