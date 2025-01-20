Свищев о заявлении Элиаша про допуск россиян: «В FIS еще полно русофобов. Тем не менее, слова главы FIS — это хороший знак для России»
Свищев отреагировал на слова главы FIS о возможном допуске россиян.
Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.
«Ничего себе новости. Неожиданный поворот. Я думал, что скандинавы до конца будут препятствовать появлению наших спортсменов на международных соревнованиях. Приятно слышать такое.
Однако не стоит забывать, что одно дело — это слова одного человека, а другое — это реальный допуск наших ребят.
В FIS еще полно русофобов, я в этом уверен. Посмотрим, что произойдет на самом деле. Тем не менее, слова главы FIS — это хороший знак для России», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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