Дмитрий Васильев о возможном допуске лыжников: «Скорее всего, суверен уже посылает сигналы. Теперь все будут бегом возвращать наших спортсменов»
Ранее президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе – в том же формате, что и на Олимпийских играх-2024 года в Париже.
С марта 2022-го россияне отстранены от соревнований под эгидой FIS, а также Международного союза биатлонистов (IBU).
«Скорее всего, суверен [Дональд Трамп] уже посылает сигналы. Для меня удивительная, противоречивая ситуация. Сейчас в FIS начали говорить то, о чем мы говорили еще в 2022 году, что спортсмены не несут ответственности за деятельность правительств и государств. Теперь все будут бегом возвращать наших спортсменов. Но огромным удивлением для меня будет, если вернут российских биатлонистов.
Если им прикажут, они же все по указке делают и точно такие же вещи будут говорить и про биатлонистов. Биатлонисты – спортсмены, они ни при чем, они должны только спортом заниматься, они ответственности не несут. Мы три года назад об этом говорили, но их это не волновало. А теперь стало волновать. Лицемерие, что называется, налицо.
Главное, что наши спортсмены смогут проявить себя на Олимпийских играх, это самое важное. Я всегда надеюсь, я очень хочу, чтобы наши спортсмены завоевывали медали на Играх. Конечно, я за наших переживаю, но скептически отношусь к IBU. Но если такая тенденция пошла, то теперь все возможно.
Суверен прикажет, и они никуда не денутся. Будут звонить и приглашать, давайте возвращайтесь. Вот так устроен мир», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
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