Сергей Турышев: «Мы видим, как политика играет большую роль в спорте. Скорее всего, наших ребят даже в нейтральном статусе никуда не допустят»
Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе – без флага, гимна и связей с ведомственными структурами РФ.
— Президент FIS говорит, что спортсмены не несут ответственность. Тогда вопрос: а почему эти же спортсмены не имеют права выступать под своим флагом и гимном? То, что происходит на политической арене, не должно касаться спортивного мира. А получается, что нас опять ставят в какие‑то рамки.
Все наши спортсмены ждут возможности посоревноваться на международной арене, показать свою силу. У нас в стране проходят хорошие и зрелищные соревнования, чему подтверждение последний этап Кубка России в Казани.
Многие иностранцы, когда смотрят, какая борьба происходит на российских соревнованиях, думают, насколько сейчас может быть сильна Россия по возвращении на арену.
— Верите, что Совет FIS поддержит возвращение?
— Как бы ни говорили, что спорт и политика это разные вещи, но мы видим, как политика играет большую роль в спорте. Скорее всего, наших ребят даже в нейтральном статусе никуда не допустят. Тем более европейские страны все больше говорят об ужесточении санкций, — сказал главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев.
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