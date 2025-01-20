Сергей Турышев: «Мы видим, как политика играет большую роль в спорте. Скорее всего, наших ребят даже в нейтральном статусе никуда не допустят»

Турышев считает, что российских лыжников не допустят к международным соревнованиям.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе – без флага, гимна и связей с ведомственными структурами РФ.

— Президент FIS говорит, что спортсмены не несут ответственность. Тогда вопрос: а почему эти же спортсмены не имеют права выступать под своим флагом и гимном? То, что происходит на политической арене, не должно касаться спортивного мира. А получается, что нас опять ставят в какие‑то рамки.

Все наши спортсмены ждут возможности посоревноваться на международной арене, показать свою силу. У нас в стране проходят хорошие и зрелищные соревнования, чему подтверждение последний этап Кубка России в Казани.

Многие иностранцы, когда смотрят, какая борьба происходит на российских соревнованиях, думают, насколько сейчас может быть сильна Россия по возвращении на арену.

— Верите, что Совет FIS поддержит возвращение?

— Как бы ни говорили, что спорт и политика это разные вещи, но мы видим, как политика играет большую роль в спорте. Скорее всего, наших ребят даже в нейтральном статусе никуда не допустят. Тем более европейские страны все больше говорят об ужесточении санкций, — сказал главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев.