Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»

Татьяна Тарасова не уверена, что российских лыжников вернут на мировую арену.

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе – в том же формате, что и на Олимпийских играх-2024 года в Париже.

– Глава FIS выступил за возвращение российских спортсменов в нейтральном статусе.

– А почему по другим видам не собираются советы? Почему они нас дисквалифицировали? Спорт и политика – разные вещи, а они доказывают своими действиями, что это одно и то же. Я считаю, что мы должны выступать на международной арене, пусть и в нейтральном статусе.

Если лыжникам разрешат, то и другим спортсменам надо обратиться к международным федерациям. Глупо получается, что мы сами должны обращаться. Мы ничего не знаем и не ведаем. Глупо, что другие наши федерации не хотят, чтобы их спортсмены участвовали.

Трудно что ли обратиться к международным федерациям? Надо написать письмо или выступить где‑то. Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

Россияне отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.