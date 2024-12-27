«Тур де Ски». 1-й этап. Клэбо, Амундсен, Валнес, Эвен Нортуг, Шанава, Жув, Пеллегрино, Огден пробегут в квалификации конькового спринта

28 декабря мужчины выступят в спринте на первом этапе многодневки «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

1-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

2. Бен Огден (США)

4. Эрик Валнес (Норвегия)

8. Эвен Нортуг (Норвегия)

13. Оскар Свенссон (Швеция)

16. Люка Шанава (Франция)

19. Гас Шумахер (США)

21. Ришар Жув (Франция)

22. Федерико Пеллегрино (Италия)

24. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

28. Харальд Амундсен (Норвегия)

40. Мика Фермойлен (Австрия)

45. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

52. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

54. Вильям Поромаа (Швеция)

55. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

58. Фридрих Мох (Германия)

68. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

80. Йенс Бурман (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25