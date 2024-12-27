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«Тур де Ски». 1-й этап. Клэбо, Амундсен, Валнес, Эвен Нортуг, Шанава, Жув, Пеллегрино, Огден пробегут в квалификации конькового спринта

28 декабря мужчины выступят в спринте на первом этапе многодневки «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

1-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

Спринт, свободный стиль 

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финалов – 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист

2. Бен Огден (США)

4. Эрик Валнес (Норвегия) 

8. Эвен Нортуг (Норвегия) 

13. Оскар Свенссон (Швеция) 

16. Люка Шанава (Франция) 

19. Гас Шумахер (США) 

21. Ришар Жув (Франция) 

22. Федерико Пеллегрино (Италия) 

24. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 

28. Харальд Амундсен (Норвегия) 

40. Мика Фермойлен (Австрия) 

45. Ян Томас Йенссен (Норвегия) 

52. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) 

54. Вильям Поромаа (Швеция) 

55. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) 

58. Фридрих Мох (Германия) 

68. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) 

80. Йенс Бурман (Швеция) 

Полный старт-лист – здесь. 

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМатч ТВ
logoЭрик Валнес
Бен Огден
logoЭвен Нортуг
Оскар Свенссон
Люка Шанава
logoЙоханнес Клэбо
logoФедерико Пеллегрино
Ришар Жув
logoХаральд Амундсен
Ян Томас Йенссен
logoСимен Хегстад Крюгер
logoЭндрю Масгрэйв
logoВильям Поромаа
logoМартин Левстрем Ниенге
logoЙенс Бурман
Гас Шумахер
спринт
logoсборная Норвегии
logoсборная США
logoсборная Франции
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoТур де Ски
Мика Фермойлен
сборная Великобритании
logoсборная Швеции
лыжные гонки
logoсборная Австрии
logoКубок мира
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