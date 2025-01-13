Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Ле Русе
С 17 по 19 января в Ле Русе пройдет четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
4-й этап
Ле Рус, Франция
Расписание трансляций
17 января, пятница
10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины
15:30 Матч! Арена
10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины
17:45 Матч! Арена
18 января, суббота
Спринт, классический стиль, женщины и мужчины
Квалификация – 14:15, финалы – 16:45 Матч! Арена
19 января, воскресенье
20 км, масс-старт, классический стиль, женщины
13:20 Матч! Арена
20 км, масс-старт, классический стиль, мужчины
17:45 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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