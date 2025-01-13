Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Ле Русе

С 17 по 19 января в Ле Русе пройдет четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 4-й этап Ле Рус, Франция Расписание трансляций 17 января, пятница 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины 15:30 Матч! Арена 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины 17:45 Матч! Арена 18 января, суббота Спринт, классический стиль, женщины и мужчины Квалификация – 14:15, финалы – 16:45 Матч! Арена 19 января, воскресенье 20 км, масс-старт, классический стиль, женщины 13:20 Матч! Арена 20 км, масс-старт, классический стиль, мужчины 17:45 Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25