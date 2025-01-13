Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Казани

С 16 по 19 января в Казани пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 5-й этап Казань Расписание трансляций 16 января, четверг 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена 15 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины 13:00 Матч ТВ, Матч! Арена 18 января, суббота Спринт, классический стиль, женщины и мужчины Квалификация – 10:00, финалы – 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена 19 января, воскресенье Скиатлон, 10 км+10 км, женщины 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена Скиатлон, 10 км+10 км, мужчины 12:50 Матч ТВ ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25