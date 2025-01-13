Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Казани
С 16 по 19 января в Казани пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Казань
Расписание трансляций
16 января, четверг
10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена
15 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины
13:00 Матч ТВ, Матч! Арена
18 января, суббота
Спринт, классический стиль, женщины и мужчины
Квалификация – 10:00, финалы – 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
19 января, воскресенье
Скиатлон, 10 км+10 км, женщины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Скиатлон, 10 км+10 км, мужчины
12:50 Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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