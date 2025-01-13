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Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Казани

С 16 по 19 января в Казани пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап

Казань

Расписание трансляций

16 января, четверг

10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

15 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

13:00 Матч ТВ, Матч! Арена

18 января, суббота

Спринт, классический стиль, женщины и мужчины

Квалификация – 10:00, финалы – 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

19 января, воскресенье

Скиатлон, 10 км+10 км, женщины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Скиатлон, 10 км+10 км, мужчины

12:50 Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
телевидение
расписание турниров
logoКубок России
лыжные гонки
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