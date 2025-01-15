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Лыжи. Кубок России. Терентьева, Каличева, Кулешова, Смирнова, Сорина, Маслакова, Непряева пробегут коньковую «разделку» на 10 км

16 января лыжницы пробегут коньковую «разделку» на 10 км на Кубке России в Казани.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап

Казань

Женщины

10 км, свободный стиль 

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене». 

Старт-лист 

2. Арина Перевозчикова

5. Анастасия Москаленко 

9. Христина Мацокина 

18. Екатерина Евтягина 

20. Екатерина Мегедь 

23. Наталья Крамаренко 

25. Алена Перевозчикова 

31. Анастасия Игнатьева 

33. Алена Баранова 

34. Елизавета Шалабода 

36. Анастасия Кулешова 

37. Лариса Рясина 

38. Елизавета Пантрина 

40. Анастасия Фалеева 

42. Татьяна Сорина 

44. Мария Истомина 

45. Анастасия Доценко 

46. Екатерина Никитина 

47. Наталья Терентьева 

48. Дарья Непряева 

50. Елизавета Маслакова 

52. Алина Пеклецова 

54. Лидия Горбунова 

58. Арина Каличева 

59. Анастасия Прокофьева

60. Екатерина Смирнова 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Казани

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoХристина Мацокина
logoЕлизавета Шалабода
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoАнастасия Фалеева
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoДарья Непряева
logoМария Истомина
Анастасия Доценко
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
Алина Пеклецова
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Екатерина Смирнова
Лариса Рясина
Екатерина Мегедь
Елизавета Маслакова
Анастасия Игнатьева
Екатерина Евтягина
logoАлена Баранова
logoКубок России
Арина Каличева
результаты
Екатерина Никитина
Анастасия Москаленко
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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