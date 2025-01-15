Лыжи. Кубок России. Терентьева, Каличева, Кулешова, Смирнова, Сорина, Маслакова, Непряева пробегут коньковую «разделку» на 10 км
16 января лыжницы пробегут коньковую «разделку» на 10 км на Кубке России в Казани.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Казань
Женщины
10 км, свободный стиль
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Старт-лист
2. Арина Перевозчикова
5. Анастасия Москаленко
18. Екатерина Евтягина
20. Екатерина Мегедь
23. Наталья Крамаренко
25. Алена Перевозчикова
31. Анастасия Игнатьева
33. Алена Баранова
37. Лариса Рясина
42. Татьяна Сорина
44. Мария Истомина
46. Екатерина Никитина
48. Дарья Непряева
50. Елизавета Маслакова
52. Алина Пеклецова
54. Лидия Горбунова
58. Арина Каличева
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжам в Казани
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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