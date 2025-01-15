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Дмитрий Губерниев: «Вяльбе совершенно наплевать на быт подопечных, лыжники продолжают жить в рабовладельческом строе»

Дмитрий Губерниев заявил, что российские лыжники живут в рабовладельческом строе.

Накануне Анастасия Кулешова выложила видео, в котором пожаловалась на условия проживания в Казани, где с 16 по 19 января пройдет этап Кубка России. Позднее она удалила пост.

«Первое, что хочу сказать: если человеку не нравится номер, то можно за свои деньги взять другой. Второе – надо создавать условия. Очевидно, что соревнования большие, а номер действительно маленький. Здесь может быть две правды.

А третья правда – Елене Валерьевне Вяльбе совершенно наплевать на быт подопечных, и лыжники продолжают жить в рабовладельческом строе. Кулешова свой пост удалила, а, значит, на нее было оказано давление либо управдомом, либо боярыней Салтыковой, а, может, Александр Христофорович Бенкендорф подключился. Это надо посмотреть.

Это все говорит о том, что лыжники живут без права голоса при крепостном праве. С одной стороны, их очень жалко, а с другой, – чем больше они будут удалять посты, закрывать рот и раболепствовать, тем хуже у них будут условия. Вот и все. Боятся ли они кого-то? Если Кулешова пост удалила, значит, на нее надавили, вопрос – кто?

Еще раз хочу сказать, что Елена Валерьевна Вяльбе плохо развивает лыжные гонки. Это все вкладывается в ту парадигму, которая известна всей стране», – сказал Губерниев.

Также он прокомментировал реакцию Вяльбе на жалобы Кулешовой. Глава ФЛГР сказала: «Пусть найдет у себя в Сарове хорошее место. Приедем и с удовольствием там посоревнуемся».

«Объясните кто-нибудь необразованной бабуле, что Саров – легендарный наукоград и там находится федеральный ядерный центр, например... В Сарове ковался ядерный щит страны, и этот город закрытый!!! Туда бестолковых и опасных не пускают... 🤣 Елена Валерьевна опять села в лужу... Да еще и про бомбу опять начала... 😜», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoКубок России
logoЕлена Вяльбе
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoДмитрий Губерниев
ФЛГР
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