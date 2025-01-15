Тихонов – Кулешовой: «Сколько на тебя затратили в спортивной школе, одели, обули, теперь платят зарплату и премиальные. А отдача какая?»

Александр Тихонов жестко прокомментировал жалобы лыжницы Кулешовой на отель.

Накануне лыжница Анастасия Кулешова выложила видео , в котором пожаловалась на условия проживания в Казани, где с 16 по 19 января пройдет этап Кубка России. Позднее она удалила пост.

«Спортсмены нынешнего поколения недопонимают, что спорт не приносит материальных благ, хотя требуют очень многое. Так вот запомни, гражданка Кулешова: спорт не приносит материальных благ. Сколько на тебя затратили в спортивной школе, одели тебя, обули, теперь платят зарплату и премиальные. А отдача какая?

Вот надо о чем думать и о чем говорить, начиная с детско‑юношеских школ. У меня не было ни тренера, ни СДЮШОР, а работал я с дошкольного возраста, и мне нестыдно об этом говорить. Вот так пробивался до сборной команды СССР, не ссылаясь на тяжелые условия.

Например, были Кавголовские международные игры. Всех иностранцев селят в нормальную гостиницу, а нас десятерых, среди которых практически все чемпионы мира и призеры Олимпийских игр, селят на лыжную базу «Светлана». Стоит там дощатый домик с электроотоплением. Мы натянули веревки и целую неделю жили в таких условиях.

Зубы чистили снегом, белье стирать ходили на базу ЦСКА. Обувь стояла под кроватями, вонища... Это была катастрофа, но ни одной жалобы от нас не поступило. А главное: мы выиграли эти Кавголовские игры, поехали на чемпионат мира и тоже там всё выиграли.

И самое главное, что я хотел бы сказать. У наших отцов, дедов и прадедов в окопах не было отопления. Но до Берлина они дошли», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.