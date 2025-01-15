Елена Вяльбе: «Кулешову переселили моментально. Не знаю, что сподвигло человека создать информационный повод из такой ерунды»
Накануне Анастасия Кулешова выложила видео, в котором пожаловалась на условия проживания в Казани, где с 16 по 19 января пройдет этап Кубка России. Позднее она удалила пост.
«Я убедительно прошу вас, пожалуйста, не делайте из этого какой‑то информационный повод. С Настей мы говорили после того, как это стало достоянием общественности, я же не подписана нигде ни на кого, она сказала, что ее переселили моментально. Я говорю: «Тогда бы надо было сделать новый пост, принести извинения».
Я не знаю, что сподвигло человека создать информационный повод из такой ерунды. Ребята в Вершине Теи живут, может быть, даже в более плохих условиях, но понимают, что другого ничего нет. Я предложила ей: «Пожалуйста, можно пойти в региональную команду, и никаких проблем не будет. Там, наверное, для тебя будут делать больше», – сказала глава ФЛГР.
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