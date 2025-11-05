Юрий Бородавко: «Здоровье Большунова стабилизировалось, он сейчас тщательнее за ним следит»
Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал тщательнее следить за здоровьем.
«Александр Большунов сейчас тренируется в Ханты-Мансийске, выполняет всю необходимую работу. Его подготовка идет по плану, он работает в полном объеме и даже больше.
Здоровье Александра стабилизировалось, он сейчас тщательнее за ним следит. Сложности прошлого сезона точно остались позади, но новые будут. Без преодоления в спорте никуда, не вижу здесь ничего удивительного.
Что касается его переживаний по поводу недопуска, об этом лучше спросить самого Александра. Лично я верю, что у Большунова еще будет возможность выступить на Олимпиаде. Если бы я в этом сомневался, точно бы не работал», — сказал Бородавко.