Вяльбе после жалобы Кулешовой: «На сборе под Воркутой нам ставили два железнодорожных вагона – для мужчин и женщин. Вот и все условия»

Елена Вяльбе рассказала о суровых условиях проживания на сборах в Воркуте.

Накануне лыжница Анастасия Кулешова выложила видео, в котором пожаловалась на условия проживания в Казани, где с 16 по 19 января пройдет этап Кубка России. Позднее она удалила пост.

«Если начну рассказывать, как жили мы, у вас уши завернутся. Наверное, самый запоминающийся случай для всей сборной Советского Союза – я еще по молодости туда попала – это когда жили на сборе в поселке Полярный за Воркутой. Нам в тупик на станции поставили два железнодорожных вагона: в одном жили мужчины, в другом – женщины. Вот и все условия. А, например, Александр Легков и Максим Вылегжанин ездили в Ергаки, где туалет был на улице в 30-50 метрах от барака, где они жили.

Знаете, два разных человека могут приехать в пятизвездочный отель. Один уедет и скажет: «Блин, все было супер, все было классно», а другому не понравится шум от кондиционера, из‑за которого он плохо спал. Я не знаю, что толкает людей (писать в соцсети) из‑за такой реальной ерунды», – сказала глава ФЛГР .