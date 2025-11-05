  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Сергей Ридзик: «Есть спортсмены, которые меняют спортивное гражданство и начинают пылесосить свою родину. У меня вопрос – тебя кто до этого уровня довел?»
Сергей Ридзик: «Есть спортсмены, которые меняют спортивное гражданство и начинают пылесосить свою родину. У меня вопрос – тебя кто до этого уровня довел?»

Ридзик высказался об атлетах, которые меняют спортивное гражданство.

Двукратный призер Олимпийских игр в ски-кроссе Сергей Ридзик рассказал, как относится к спортсменам, меняющим гражданство. 

«Я прекрасно понимаю спортсменов, потому что, повторюсь, век спортсмена короток. И они хотят даже под таким соусом выступить.

Все прекрасно знают, кто они. Другой момент, как они сами к этому относятся и каким способом они выходят на такую возможность. Знаете, есть примеры таких спортсменов, которые меняют спортивное гражданство и вдруг начинают пылесосить свою родину, им вдруг все не нравится. У меня встречный вопрос – слушай, тебя кто до этого уровня довел? За чей счет? Кто предоставил условия? Ты был обычным куском камня, который тут огранили как алмаз. Многие об этом забывают, но это очень глубокая проблема.

Так же забывают про первого тренера и путь, который привел их к вершинам. Тяжело не только привести спортсмена к победам, вывести на определенный уровень, но и увлечь его. Если подберешь неверный подход, то можно отбить у человека все желание заниматься спортом. И таких спортсменов очень много!

Возвращаясь к вопросу: почему таких людей раньше все устраивало? Они, наоборот, были рады, что их взяли в сборную команду, вывезли на тренировки с чемпионами, предоставили инвентарь и места для тренировок. Потом они вдруг добились определенного уровня, их поманили какой-то «селедкой» и они сразу, как кот, на эту рыбку полетели. Вдруг им все становится не так и они начинают оскорблять свою страну.

Поэтому повторюсь: важно, как человек меняет гражданство, как выходит из этой ситуации. Можно громко хлопнуть дверью, начать некультурно пылесосить нашу страну, а можно оставаться верным своим идеалам, своему отечеству, с уважением относиться к своим тренерам, коллегам, своей стране и выступать», – сказал Ридзик. 

