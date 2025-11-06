Бородавко о дисквалификации Парфенова: «В его положении принимать допинг – просто абсурд. Поэтому это или чей-то злой умысел, или какая-то непонятная ситуация»
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что чемпион страны Андрей Парфенов не принимал допинг намеренно.
Парфенов был дисквалифицирован на три года после того, как в его допинг-пробе обнаружили мельдоний.
«Это прискорбное известие, и, скорее всего, оно не связано ни с каким злым умыслом (со стороны спортсмена). Я давно знаю Андрея, работал с ним на протяжении определенного времени, и мы достигли неплохих результатов. И в его положении принимать допинг – просто абсурд.
Поэтому это или чей-то злой умысел, или какая-то непонятная ситуация. Тем более что Андрей уже выступает в роли играющего тренера, и о каком-то (умышленном) применении допинга здесь даже говорить не приходится.
Я очень сожалею о том, что это произошло с ним. Желаю всем спортсменам быть очень внимательными именно ко всему тому, что происходит вокруг них», – сказал Бородавко.
Парфенову 37 лет, он побеждал на чемпионатах России и этапах Кубка мира в спринтерских дисциплинах.