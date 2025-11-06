  • Спортс
  • Бородавко о дисквалификации Парфенова: «В его положении принимать допинг – просто абсурд. Поэтому это или чей-то злой умысел, или какая-то непонятная ситуация»
Бородавко о дисквалификации Парфенова: «В его положении принимать допинг – просто абсурд. Поэтому это или чей-то злой умысел, или какая-то непонятная ситуация»

Бородавко считает, что лыжник Парфенов не принимал допинг намеренно.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что чемпион страны Андрей Парфенов не принимал допинг намеренно.

Парфенов был дисквалифицирован на три года после того, как в его допинг-пробе обнаружили мельдоний.

«Это прискорбное известие, и, скорее всего, оно не связано ни с каким злым умыслом (со стороны спортсмена). Я давно знаю Андрея, работал с ним на протяжении определенного времени, и мы достигли неплохих результатов. И в его положении принимать допинг – просто абсурд.

Поэтому это или чей-то злой умысел, или какая-то непонятная ситуация. Тем более что Андрей уже выступает в роли играющего тренера, и о каком-то (умышленном) применении допинга здесь даже говорить не приходится.

Я очень сожалею о том, что это произошло с ним. Желаю всем спортсменам быть очень внимательными именно ко всему тому, что происходит вокруг них», – сказал Бородавко.

Парфенову 37 лет, он побеждал на чемпионатах России и этапах Кубка мира в спринтерских дисциплинах.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
