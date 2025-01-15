Анастасия Кулешова: «Я просто показала условия проживания, а из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других»

Лыжница Анастасия Кулешова удивилась реакции на ее жалобы на отель.

Накануне Кулешова выложила видео , в котором пожаловалась на условия проживания в Казани, где с16 по 19 января пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам. Позднее она удалила пост в телеграм-канале.

«Люди, алло!!!

Почему, когда все хорошо, нет такой реакции??

Даже грустно, если честно.

Я пишу про завораживающие виды гор, прекрасную природу и погоду, но никто не заостряет на этом внимание. А когда появляется в посте хотя бы малюсенькая капля негатива, это разлетается молниеносно?!

Ну вот ПОЧЕМУ??? Почему так?

Я не сказала о том, какая плохая Казань и организаторы соревнований. Я просто показала условия проживания, да, может быть, излишне эмоционально, но я никого и ни в чем не обвиняла!

А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые «из мухи делают слона».

После такой ситуации теперь даже нет желания чем-то делиться и что-то показывать.

Поэтому давайте просто смотреть лыжные гонки, радоваться победам, расстраиваться и переживать из-за неудач, не заходя в личную жизнь спортсменов», – написала Кулешова.

«Вот так живет сборная России. Прославленная Казань наша». Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания в гостинице, но позже удалила пост