Анастасия Кулешова: «Я просто показала условия проживания, а из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других»
Накануне Кулешова выложила видео, в котором пожаловалась на условия проживания в Казани, где с16 по 19 января пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам. Позднее она удалила пост в телеграм-канале.
«Люди, алло!!!
Почему, когда все хорошо, нет такой реакции??
Даже грустно, если честно.
Я пишу про завораживающие виды гор, прекрасную природу и погоду, но никто не заостряет на этом внимание. А когда появляется в посте хотя бы малюсенькая капля негатива, это разлетается молниеносно?!
Ну вот ПОЧЕМУ??? Почему так?
Я не сказала о том, какая плохая Казань и организаторы соревнований. Я просто показала условия проживания, да, может быть, излишне эмоционально, но я никого и ни в чем не обвиняла!
А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые «из мухи делают слона».
После такой ситуации теперь даже нет желания чем-то делиться и что-то показывать.
Поэтому давайте просто смотреть лыжные гонки, радоваться победам, расстраиваться и переживать из-за неудач, не заходя в личную жизнь спортсменов», – написала Кулешова.
«Вот так живет сборная России. Прославленная Казань наша». Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания в гостинице, но позже удалила пост
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