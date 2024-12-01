Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Каличева – 2-я, Горбунова – 3-я, Фалеева – 4-я
Екатерина Смирнова лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
Общий зачет
Женщины
1 декабря
1. Екатерина Смирнова – 161
2. Арина Каличева – 138
3. Лидия Горбунова – 137
4. Анастасия Фалеева – 132
5. Екатерина Никитина – 128
6. Евгения Крупицкая – 127
7. Алина Пеклецова – 114
8-9. Татьяна Сорина – 97
8-9. Елизавета Маслакова – 97
10. Алена Баранова – 92
11. Елизавета Шалабода – 88
12. Елизавета Пантрина – 79
13. Руслана Дьякова – 73
14. Дарья Непряева – 70
15. Мария Истомина – 68
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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