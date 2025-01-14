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Вайцеховская о жалобе Кулешовой: «Человек дожил почти до 30 лет и наивно полагает, что отели должны быть заточены под спортсменов-зимников. Так не бывает»

Елена Вайцеховская отреагировала на жалобу лыжницы Кулешовой на условия в отеле.

Ранее призер Олимпиады-2018 Анастасия Кулешова опубликовала видео из гостиничного номера в Казани. Она пожаловалась на маленький размер комнаты, отсутствие полок и вешалок в шкафу; позже этот пост был удален. 

«Нахожусь в неком ступоре по поводу сетований Насти Седовой (она же – Кулешова) об условиях проживания в Казани.

Странно здесь все. Что человек дожил почти до 30 лет и наивно полагает, что отели должны быть заточены под спортсменов-зимников, у которых и барахла вагон, и постоянно стирки-сушки. Так не бывает, увы. Поэтому даже в спортивно-ориентированных отелях половина лыже-биатлонного шмотья и обуви «живет» в коридорах.

Второй повод для недоумения (раз уж к слову пришлось) – это отели. Например, казанский IBIS, как и омский, и вообще все отели этой сети по стране – это номера за очень немаленькие деньги, где шкафов с полками не существует в принципе. Не знаю, почему, но это так. Даже в дорогих номерах-полулюксах.

Бесит дико, да. Как и то, что в ванной нет ни одной нормальной поверхности, на которой можно удобно разложить косметичку, аптечку, расческу, флакон с шампунем и так далее.

Эко-отель «Поляны», за комнату в котором в сроки январской «Гонки чемпионов» просили (судя по ценнику на сайте) по 18 тысяч рублей в сутки, – та же история. Расстояние между кроватями там было даже поменьше, чем на ролике Насти. Интересно, почему там никто не жаловался?

То есть поднятая тема – это ни разу не вопрос менеджмента лыжной команды, федерации или экономии бюджета. Просто некая реальность, на которой можно попиариться.

Хотя лично мне было бы куда приятнее, если бы спортсмены пиарились на собственных результатах. Не у всех есть, но это другой вопрос...» – написала журналистка в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Тележка Вайцеховской»
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoКубок России
logoАнастасия Кулешова (Седова)
Елена Вайцеховская
лыжные гонки
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