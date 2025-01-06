Анастасия Кулешова: «Летом была очень смазанная подготовка, многое не получилось, поэтому и зимой не получается показать хороший результат»

Лыжница Анастасия Кулешова объяснила неудачные результаты в текущем сезоне.

– Как для себя оцените первый отрезок сезона, где, судя по результатам, у вас не все получалось?

– Не то что не все получалось, а вообще ничего не получалось. Но ничего страшного. Это должно к чему-то привести, но пока, видимо, не время.

– Чего вам конкретно не хватало?

– Летом была очень смазанная подготовка, многое не получилось, поэтому и зимой не получается показать хороший и достойный результат, но я не хочу унывать. Такой сезон тоже должен быть, чтобы сделать какие-то выводы и пойти дальше вперед.

– Чемпионат России в этом году пройдет в непривычной локации. Это не Архангельская область и не Тюмень, а Татарстан. Что ожидаете от этих стартов?

– Я рада новым местам. В прошлом году в Казани уже был этап Кубка России. Нам все очень понравилось. Единственная проблема – не очень хорошие условия проживания, но трасса очень хорошая, просто в отличном состоянии. Она широкая, ее хорошо готовят, поэтому я думаю, что организация пройдет на высшем уровне, – сказала Кулешова .