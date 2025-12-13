«Представьте, какой был бы скандал, если бы все случилось наоборот». Олимпийский чемпион Одерматт возмутился из-за женщины, шлепнувшей его по ягодицам в баре

Олимпийский чемпион Одерматт возмущен из-за женщины, шлепнувшей его по ягодицам.

Олимпийский чемпион по горным лыжам швейцарец Марко Одерматт возмутился из-за женщины, шлепнувшей его по ягодицам в одном из американских баров.

По словам Одерматта, это произошло в городе Сан‑Вэлли, где проходят этапы Кубка мира.

«В наше время такое недопустимо. Представьте, какой был бы скандал, если бы все случилось наоборот. Ей это показалось смешным, а мне – совсем нет.

Мы отчасти виноваты в том, что чаще показываем людям свою личную жизнь, многим делимся в инстаграме. Дидье Кюш (швейцарский горнолыжник, призер Олимпиады-1998 и чемпион мира-2009 – Спортс’’) в свое время не был так публичен – он катался на лыжах, и все. Сегодня люди знают о нас так много, что думают, будто мы их друзья», – сказал Одерматт в интервью журналу Федерации лыжного спорта Швейцарии.

Одерматт не уточнил, когда произошла эта ситуация.