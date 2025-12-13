Шведская лыжница Рибом: «Мне жаль, что россияне возвращаются»
Шведская лыжница Рибом: мне жаль, что россияне возвращаются.
Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам из Швеции Эмма Рибом выразила сожаление из-за возвращения россиян на соревнования.
Сегодня Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие нейтральный статус, пробегут спринты на этапе Кубка мира в Давосе. Это будет первым выступлением российских лыжников с 2022 года.
«Честно говоря, я была удивлена, когда на прошлой неделе в Тронхейме узнала, что, возможно, кто-то из них (россиян) будет стартовать.
Мне жаль, что принято такое решение и что россияне возвращаются», – сказала Рибом, чьи слова приводит портал iSport.
Шведская лыжница отметила, что конфликт на Украине по-прежнему продолжается.
ДОЖДАЛИСЬ! Наши лыжники на Кубке мира: онлайн с Коростелевым и Непряевой
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: iSport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости