Шведская лыжница Рибом: мне жаль, что россияне возвращаются.

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам из Швеции Эмма Рибом выразила сожаление из-за возвращения россиян на соревнования.

Сегодня Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие нейтральный статус, пробегут спринты на этапе Кубка мира в Давосе. Это будет первым выступлением российских лыжников с 2022 года.

«Честно говоря, я была удивлена, когда на прошлой неделе в Тронхейме узнала, что, возможно, кто-то из них (россиян) будет стартовать.

Мне жаль, что принято такое решение и что россияне возвращаются», – сказала Рибом, чьи слова приводит портал iSport.

Шведская лыжница отметила, что конфликт на Украине по-прежнему продолжается.

