Егор Сорин: «Ардашев смог со старта занять первую позицию и уверенно победить. Он сейчас хорош как в дистанционных гонках, так и в спринте»

Егор Сорин: Ардашев одержал уверенную победу в коньковом спринте.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал результаты спринта свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом.

«Для моей группы спринт прошел очень хорошо, уверенная победа Сергея Ардашева и второе место у Сергея Волкова. Ардашев смог со старта занять первую позицию и победить, это дорогого стоит.

Сейчас он находится в хороших кондициях как в дистанционных гонках, так и в спринте. Причем коньковый спринт – не самая сильная его дисциплина», – сказал Сорин.

Также тренер высказался об итогах женского спринта, где победу одержала Вероника Степанова. Второе место заняла Алена Баранова, третье – Юлия Ступак.

«Хочу отметить бронзу Юлии Ступак. Она завоевала медаль впервые за долгое время, и это не может не радовать. Вероника Степанова одержала уверенную победу, она набирает форму. У нее было довольно большое преимущество в финале, которое объясняется ее очень высоким уровнем», – приводит слова Сорина ТАСС.